Польща піднімала авіацію через ракетну атаку РФ проти України

Польські повітряні сили піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку РФ по українських містах.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву рано вранці 24 квітня опублікувало Операційне командування збройних сил.

Громадян попередили про те, що через активність російських стратегічних бомбардувальників і завдання ударів по цілях у тому числі на заході України у повітря підняли винищувачі Польщі та інших союзників.

"Операційне командування Збройних сил спостерігає за ситуацією, підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності", – зазначили у повідомленні.

Близько 8 години ранку опублікували оновлення, що винищувачі повертаються на бази, оскільки загроза припинилася. Також зазначили, що порушень повітряного простору Польщі не було.

На цей час відомо про дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих на місці влучання ракети у Києві, робота на завалах триває. Постраждалі є також у Харкові.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.