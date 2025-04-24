Трамп об ударе России по Киеву: "Владимир, остановись!"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "не доволен" смертоносным российским ударом по Киеву в четверг, 24 апреля.

Об этом он написал у себя в Truth Social, передает "Европейская правда".

Американский президент заявил, что "не доволен российскими ударами по Киеву". Такое его заявление прозвучало на фоне смертоносного удара российской армии по украинской столице, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек.

"Это не было необходимо, и очень не вовремя. Владимир, остановись!" – написал он.

Трамп также заявил, что якобы "5 тысяч солдат еженедельно погибают", не уточняя, что именно он имеет в виду.

"Давайте заключим мирное соглашение!" – призвал американский президент.

Скриншот: Truth Social

Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет разного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.

А президент Владимир Зеленский убежден, что ночная массированная атака РФ на Киев и другие города связана с попыткой Кремля оказать давление на США.

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