СМИ рассказали о ключевых противоречиях между США и Ираном в попытках достичь ядерной сделки

США и Иран в ходе очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе не пришли к согласию по вопросу о том, может ли Тегеран продолжать обогащение урана, он завершился серьезными разногласиями и обещанием встретиться снова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, "некоторые из наших разногласий очень серьезные".

Высокопоставленный чиновник из команды президента США Дональда Трампа в свою очередь отметил, что встреча была "позитивной и продуктивной", но воздержался от подробного описания спорных моментов.

По его словам, стороны вскоре встретятся снова в Европе.

В переговорах в оманской столице Маскате, которые длились более четырех часов и стали третьим раундом с начала переговоров в этом месяце, приняли участие Аракчи и специальный посланник президента США Стив Уиткофф, который прилетел в Оман после пятничной встречи в Москве с кремлевским хозяином Владимиром Путиным.

В них также впервые приняли участие технические группы обеих сторон, которые обсудили детальные вопросы ограничения ядерной деятельности Ирана и возможного снятия санкций.

Иран, который настаивает на мирном характере своей ядерной программы, давно отказывается полагаться на внешние источники топлива и настаивает на своем праве обогащать собственный уран.

Эта способность позволила бы Ирану поставлять топливо для возможной выработки электроэнергии, но оставила бы ему контроль над ключевым компонентом для создания ядерного оружия.

Этот вопрос стал одним из основных камней преткновения в текущих переговорах, которые также включают и другие сложные разногласия, например требование администрации Трампа включить в соглашение ракетную программу Ирана.

Иран сейчас производит 60% высокообогащенного урана, будучи единственной страной без ядерного оружия, которая это делает.

Как рассказали чиновники США, Иран ежемесячно производит достаточно обогащенного урана для изготовления одного ядерного оружия, и ему понадобится всего одна-две недели, чтобы превратить его в материал для оружия.

На изготовление самого ядерного устройства уйдет еще несколько месяцев, хотя, по оценкам американской разведки, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не дал на это добро.

Трамп дал два месяца на заключение сделки и неоднократно угрожал применить военную силу, если Иран откажется от соглашения.

С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

Зато Тегеран говорит, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.