Орбан и Фицо хотят сохранить право вето на решения в ЕС
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо на встрече в Братиславе в понедельник заявили о недопустимости изменения правила единогласия в принятии решений в ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.
Орбан заявил, что отказ от единодушия в вопросах внешней политики Евросоюза "фактически лишит наши государства суверенитета".
"Представьте, что единодушие в вопросах внешней политики не является обязательным... Если некоторые государства-члены не смогут представлять свои интересы, нас могут втянуть в войну", – выразил опасения венгерский премьер.
Фицо, в свою очередь, заявил, что „отмена права вето является шагом к отмене Европейского Союза".
"Не делайте шагов, которые могут привести к разрушению ЕС", – сказал он, призывая "крупных игроков ЕС прислушаться к нам".
Премьер-министры Венгрии и Словакии – единственные лидеры Европейского Союза, которые поддерживают активные политические связи с Москвой после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Нынешние правила ЕС предусматривают, что ряд решений требует единогласия, но с учетом будущего расширения продолжаются дискуссии, как это правило можно пересмотреть.
В настоящее время шансы на такую реформу Евросоюза незначительны, поскольку она требует единогласного голосования.
Именно из-за принципа единогласия Венгрия может блокировать открытие разделов в рамках переговоров Украины с ЕС о вступлении.