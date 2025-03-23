Сийярто: Венгрия не снимет вето на вступление Украины в ЕС из-за прав венгров Закарпатья

Венгрия обещает блокировать прогресс со вступлением Украины в ЕС пока венграм Закарпатья не вернут "отобранные в 2015 году права".

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook после телефонного разговора с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, сообщает Европейская правда.

Сийярто рассказал, что говорил с австрийским министром о "постоянных нарушениях прав венгерской общины в Закарпатской области" и усилиях по евроинтеграции Украины.

"Я ценю намерение Беате Майнль-Райзингер помочь, но остается ситуация, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и приятные слова, не возвращало права меньшинств, отобранные у венгерской общины с 2015 года", – заявил он.

"Это недопустимо и абсолютно противоречит общим европейским правилам и ценностям. Таким образом, пока эта печальная ситуация сохраняется, прогресса по переговорам о вступлении Украины в ЕС не может быть", – подчеркнул венгерский министр.

Ранее в Венгрии заявили, что будут блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, пока не проведут "консультации" с населением по этому вопросу.

Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и требует расширить перечень требований к Киеву.

Президент Владимир Зеленский 20 марта призвал ЕС найти инструмент, чтобы преодолеть блокирование Виктора Орбана.

Тем временем на саммите ЕС 20 марта ряд лидеров Евросоюза выступили за ускорение переговорного процесса о вступлении Украины в объединение.