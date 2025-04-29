Премьер Канады после победы его партии: нашим старым отношениям с США пришел конец

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с первым заявлением после победы его Либеральной партии на парламентских выборах.

Заявление Карни приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По последним данным, либералы лидируют или были избраны в 167 избирательных округах, за ними следуют консерваторы со 145 местами, подсчет голосов продолжается.

Для формирования правительства либералам необходимо будет заручиться поддержкой других политических сил.

Карни в своей речи коснулся отношений Канады с США, которые ухудшились после скандальных заявлений президента Дональда Трампа о "51-м штате", а также развязанной им тарифной войны.

"Нашим старым отношениям с Соединенными Штатами, основанным на неуклонном углублении интеграции, пришел конец. Система открытой мировой торговли, основанная на Соединенных Штатах, система, на которую Канада полагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не идеальна, помогала обеспечить процветание нашей страны на протяжении десятилетий, не работает", – заявил Карни, выступая с речью в Оттаве.

Он назвал текущую ситуацию "трагедией", однако добавил, что "такова наша новая реальность".

Карни сказал, что ближайшие месяцы будут сложными и потребуют жертв.

Несколько месяцев назад консерваторы были безоговорочными лидерами опросов, однако отставка Джастина Трюдо как лидера либералов, в сочетании с новым вызовом для страны – нападками на Канаду от президента США Дональда Трампа – изменили ситуацию.

Трамп в начале дня выборов во вторник снова заявил, что Канада "должна стать 51-м штатом".

Подробнее об этом – в статье Сопротивление Трампу и поддержка Украины: о чем дискутирует Канада накануне досрочных выборов