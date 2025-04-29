100 дней Трампа: как США потеряли статус "мирового полицейского" и есть ли угроза для доллара

30 апреля президент Трамп будет отмечать первый юбилей – 100 дней с начала работы на должности. Глава США входит в этот период с рекордным падением доверия к его действиям внутри США, что подтверждают многочисленные независимые опросы.

Впрочем, Трамп – чувствует себя достаточно уверенно, чтобы говорить журналистам: "Я управляю миром".

За последние 100 дней мир изменился: те приоритеты, политика и действия Америки, к которым привыкло мировое сообщество, перестали существовать. Но большинство самых одиозных действий Трампа и во внутренней, и в международной политике – это именно то, что он обещал на выборах.

К сожалению, обновленный мировой порядок, который строится сейчас, опасен для Украины, и это также надо осознавать, одновременно готовя для себя место в новом. К слову, влияние Киева на эти процессы не стоит недооценивать.

О первых ста днях Дональда Трампа и о долгосрочных последствиях его политики, читайте в замечательной аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко 100 дней, которые изменили мир. Чего добился президент Трамп и реально ли это развернуть. Далее – краткое ее изложение.

Почти полвека после завершения второй мировой войны мир жил в биполярной матрице, где главными игроками были США и Советский союз. С распадом СССР ни Россия, ни Китай не взяли на себя роль Союза.

С тех пор, хотя это и не всем нравилось, мир на некоторое время стал однополярным. США превратились в некоего "мирового полицейского".

Теперь это осталось в истории. И хотя Белый дом пока и не пересек последнюю красную линию, которой является официальное "признание" Крыма частью России, заявления американского президента свидетельствуют о возможности такого сценария.

Роль мирового полицейского несовместима с действиями Трампа не только в отношении Украины.

Есть популярное предположение, что Трамп "нормализует" аннексию для того, чтобы дальше поступить так же – например, по Гренландии. Есть также другое мнение – что это из-за непонимания Белым домом последствий этих действий. Если право силы станет новой нормальностью в мире, США ждут и негативные последствия.

Итак, США теряют особую роль в мире, а призывы к аннексии уже превратились в "новую нормальность".

Более того, Трамп полностью отвергает все те международные инструменты, которые устанавливают правила, ограничения и создают подотчетность.

Трамп уверен, что только он единолично управляет миром – и считает неприемлемыми любые ограничения или международные инструменты, которые он не контролирует. Именно отсюда происходит его стремление разрушить ВОЗ или некоторые другие институты ООН, где Америка не имеет блокирующего голоса, но подпадает под их решения. И как раз в этой борьбе он вполне может достичь успеха.

Кроме того, будущее НАТО – неопределенное.

Трамп сознательно идет по красной линии, не пересекая ее, но и не снимая угроз. США говорят о готовности остаться в составе Альянса, но сразу выдвигают к партнерам невыполнимые требования.

Реальнее всего, Европу ждут еще 3,5 года токсичных отношений с США, с непредсказуемым финалом.

Одним из главных результатов 100 дней Трампа стала потеря доверия к США. Политика действующего правительства США в значительной степени построена на лжи.

А еще действующее правительство США не слишком озабочено законностью своих действий, даже в критически важных вопросах. Американское судопроизводство уже входит в клинч с правительством, и последствия этого невозможно предсказать.

Отдельная проблема – хаотичность решений. И торговая война это продемонстрировала. Оказалось, что администрация Трампа не продумала очевидные последствия тарифного противостояния.

Торговля с США превратилась в рисковое ремесло, а доллар за 100 дней потерял 10% своей стоимости. И если тарифная война продолжится – дальнейшее падение будет неизбежно.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко 100 дней, которые изменили мир. Чего добился президент Трамп и реально ли это развернуть.