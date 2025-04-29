100 днів Трампа: як США втратили статус "світового поліцейського" і чи є загроза для долара

30 квітня президент Трамп відзначатиме перший ювілей – 100 днів від початку роботи на посаді. Очільник США входить у цей період з рекордним падінням довіри до його дій всередині США, що підтверджують численні незалежні опитування.

Утім, Трамп – почувається достатньо впевнено щоби говорити журналістам: "Я керую світом".

За останні 100 днів світ змінився: ті пріоритети, політика та дії Америки, до яких звикла світова спільнота, перестали існувати. Та більшість найодіозніших дій Трампа і у внутрішній, і у міжнародній політиці – це саме те, що він обіцяв на виборах.

На жаль, оновлений світовий порядок, що будується зараз, є небезпечним для України, і це також треба усвідомлювати, водночас готуючи для себе місце у новому. До слова, вплив Києва на ці процеси не варто недооцінювати.

Про перші сто днів Дональда Трампа і про довгострокові наслідки його політики, читайте у чудовій аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка 100 днів, які змінили світ. Що вже зробив президент Трамп та чи можливо це розвернути. Далі – стислий її виклад.

Майже пів сторіччя після завершення другої світової війни світ жив у біполярній матриці, де головними гравцями були США та Радянський союз. З розпадом СРСР ані Росія, ані Китай не перебрали на себе роль Союзу.

Відтоді, хоч це і не всім подобалося, світ на певний час став однополярним. США перетворилися на такого собі "світового поліцейського".

Тепер це лишилося в історії. І хоча Білий дім поки не перетнув останню червону лінію, якою є офіційне "визнання" Криму частиною Росії, заяви американського президента свідчать про можливість такого сценарію.

Роль світового поліцейського несумісна з діями Трампа не лише щодо України.

Є популярним припущення, що Трамп "нормалізує" анексію для того, щоб далі вчинити так само – наприклад, щодо Гренландії. Є також інша думка – що це через нерозуміння Білим домом наслідків цих дій. Якщо право сили стане новою нормальністю у світі, на США чекають і негативні наслідки.

Отже, США втрачають особливу роль у світі, а заклики до анексії вже перетворилися на "нову нормальність".

Більш того, Трамп повністю відкидає всі ті міжнародні інструменти, що встановлюють правила, обмеження та створюють підзвітність.

Трамп впевнений, що лише він, одноосібно керує світом – і вважає неприйнятними будь-які обмеження або міжнародні інструменти, які він не контролює. Саме звідси походить його прагнення зруйнувати ВООЗ чи деякі інші інституції ООН, де Америка не має блокуючого голосу, але підпадає під їхні рішення. І як раз у цій боротьбі він цілком може досягти успіху.

Крім того, майбутнє НАТО – невизначене.

Трамп свідомо йде по червоній лінії, не перетинаючи її, але й не знімаючи загроз. США кажуть про готовність лишитися у складі Альянсу, але відразу висувають до партнерів невиконувані вимоги.

Найреальніше, на Європу чекають ще 3,5 роки токсичних відносин із США, із непередбачуваним фіналом.

Одним з головних результатів 100 днів Трампа стала втрата довіри до США. Політика чинного уряду США значною мірою побудована на неправді.

А ще чинний уряд США не надто переймається законністю своїх дій, навіть у критично важливих питаннях. Американське судочинство вже входить у клінч з урядом, і наслідки цього неможливо передбачити.

Окрема проблема – хаотичність рішень. І торгова війна це продемонструвала. Виявилося, що адміністрація Трампа не продумала очевидні наслідки тарифного протистояння.

Торгівля зі США перетворилася на ризикове ремесло, а долар за 100 днів втратив 10% своєї вартості. І якщо тарифна війна продовжиться – подальше падіння буде неминучим.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка 100 днів, які змінили світ. Що вже зробив президент Трамп та чи можливо це розвернути.