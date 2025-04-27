CNN: Трамп встановив рекорд десятиліть за падінням рейтингу президента протягом 100 днів

Підтримка президента США Дональда Трампа з наближенням 100 днів його другого терміну вже нижча, ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років.

Про це повідомляє CNN на основі даних оптування, проведеного на замовлення телеканалу компанією SSRS, пише "Європейська правда".

За даними опитування, політику Трампа наразі схвалюють 41% опитаних американців – що найнижчий рівень для будь-кого з новообраних президентів на межі їхнього 100-денного терміну щонайменш з часів Дуайта Ейзенхауера. Результат Трампа зараз гірший також за показники після 100 днів першого терміну.

Підтримка політики Трампа з березня знизилася на 4 процентних пункти, а з лютого – на 7 процентних пунктів.

Лише 22% респондентів висловили рішучу підтримку діяльності Трампа на посаді президента. 45% заявили, що рішуче не схвалюють її.

З урахуванням партійних симпатій респондентів, у підтримці Трампа зберігається поляризація – 86% республіканців схвалюють його дії, тоді як 93% демократів не схвалюють. Серед "незалежних" підтримка Трампа знизилася до 31%.

Опитування показало, що підтримка діяльності Трампа знижується в усіх сферах політики. У питанні інфляції вона знизилась з березня на 9 пунктів до 35%, стосовно тарифів – на 4 пункти, до 35%, позитивну оцінку його крокам в економіці дають 39%, що на 5 пунктів менше, ніж у березні.

Підтримка кроків щодо управління федеральним урядом впала на шість пунктів, до 42%. Лише 46% вважають, що Трамп буде призначати на посади найкращих фахівців, що на 8 пунктів менше, ніж у грудін.

Менш як 43% вважають "турбозміни" в державних відомствах, ініційовані Трампом і командою, необхідним кроком, тоді як 57% відповіли, що бачать у цьому підході зайві ризики для країни.

39% сказали про підтримку зовнішньої політики Трампа, тоді як не схвалюють її 60%.

50% респондентів заявили про той чи інший рівень впевненості, що Трамп спроможний належно впоратися із зовнішньополітичними завданнями. До початку його другої каденції це було 55%.

У питанні міграційної політики про підтримку Трампа заявили 45%, що на шість пунктів менше, ніж у березні.

Про підтримку віцепрезидента Джей Ді Венса сказали 41%, тоді як не схвалюють його роботу на посаді 58%.

За даними Reuters, у Трампа вже готують план на наступні 100 днів президентства.

Також неофіційно повідомляють, що глава Пентагону відчуває невпевненість у своєму становищі після низки скандалів.