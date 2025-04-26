Трамп после встречи с Зеленским: возможно, Путин морочит мне голову

Президент США Дональд Трамп раскритиковал последние удары РФ по гражданским городам Украины и выразил сомнение, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение в сети Truth Social он сделал по дороге в США из Италии, где он посетил похороны Папы Римского и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп в очередной раз раскритиковал своих демократических предшественников и заявил, что нет ничего общего "с этой глупой войной"

"Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Она была проигрышная с первого дня, ее не должно было быть, и не было бы, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь разгрести тот беспорядок, который оставили мне Обама и Байден, и какой же это беспорядок", – заявил Трамп.

По его словам, у Путина не было никаких причин для того, чтобы стрелять ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет остановить войну, он просто морочит мне голову, и с ним надо бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций"? Слишком много людей погибает!!!" – написал Трамп.

Как известно, перед похоронами Папы Римского в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.