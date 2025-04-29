Фон дер Ляйен раскритиковала Трампа: мы не наказываем своих соседей

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала американского президента Дональда Трампа на фоне тарифной войны.

Об этом она заявила во вторник, 29 апреля, в Валенсии на съезде Европейской народной партии, цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии заявила, что ЕС и весь мир пострадают в результате "непредсказуемой тарифной политики администрации США", пошлины которой являются "самыми высокими за последнее столетие".

"Миллионы граждан столкнутся с более высокими ценами на продукты, лекарства подорожают, транспорт будет стоить больше, инфляция вырастет", – сказала она.

Как отмечает издание, хотя она и не назвала американского президента прямо, фон дер Ляйен критиковала "сильных лидеров" в мире.

"Мы не вторгаемся к своим соседям и не наказываем их", – подчеркнула она.

Недавно экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

Но европейская сторона, по данным СМИ, после переговоров в начале недели не получила больше ясности относительно того, когда США будут готовы снять свои тарифы.

17 апреля Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.

29 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Европейскому Союзу нужно сначала решить некоторые "внутренние вопросы", прежде чем начинать торговые переговоры с США.

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