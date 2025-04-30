Пророссийская партия Болгарии договорилась "обмениваться идеями" с политсилой Путина
Болгарская пророссийская партия "Возрождение" подписала соглашение о сотрудничестве и равноправном партнерстве с российской путинской партией "Единая Россия".
Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".
О подписании соглашения "Возрождение" объявило в пресс-релизе о визите своей делегации в российскую столицу Москву по приглашению партии хозяина Кремля.
"Соглашение предусматривает обмен опытом, идеями и политической практикой между двумя партиями и является важным позитивным шагом на пути к восстановлению полноценных болгарско-российских отношений", – отметили в политсиле.
Соглашение подписали заместитель председателя "Возрождение" Цончо Ганев, который также является вице-спикером болгарского парламента, и Владимир Якушев – заместитель председателя Госдумы России.
"Возрождение" не видит проблемы в том, что Россия объявила Болгарию враждебной страной после начала войны в Украине и продолжает поддерживать отношения с путинской политсилой.
Представители болгарской партии приезжали в Россию также год назад.
Напомним, в марте в Болгарии после частичного пересчета голосов на октябрьских выборах в парламент прошла пророссийская и евроскептическая партия "Величие".