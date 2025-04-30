Проросійська партія Болгарії домовилась "обмінюватися ідеями" з політсилою Путіна
Болгарська проросійська партія "Відродження" підписала угоду про співпрацю та рівноправне партнерство з російською путінською партією "Единая Россия".
Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".
Про підписання угоди "Відродження" оголосило у пресрелізі стосовно візиту своєї делегації до російської столиці Москви на запрошення партії господаря Кремля.
"Угода передбачає обмін досвідом, ідеями та політичною практикою між двома партіями і є важливим позитивним кроком на шляху до відновлення повноцінних болгарсько-російських відносин", – зазначили в політсилі.
Угоду підписали заступник голови "Відродження" Цончо Ганев, який також є віцеспікером болгарського парламенту, і Владімір Якушев – заступник голови російської Ради федерацій.
"Відродження" не бачить проблеми в тому, що Росія оголосила Болгарію ворожою країною після початку війни в Україні і продовжує підтримувати стосунки з путінською політсилою.
Представники болгарської партії приїздили в Росію також рік тому.
Нагадаємо, у березні в Болгарії після часткового перерахунку голосів на жовтневих виборах до парламенту пройшла проросійська та євроскептична партія "Велич".