Проросійська партія Болгарії домовилась "обмінюватися ідеями" з політсилою Путіна

Болгарська проросійська партія "Відродження" підписала угоду про співпрацю та рівноправне партнерство з російською путінською партією "Единая Россия".

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Про підписання угоди "Відродження" оголосило у пресрелізі стосовно візиту своєї делегації до російської столиці Москви на запрошення партії господаря Кремля.

"Угода передбачає обмін досвідом, ідеями та політичною практикою між двома партіями і є важливим позитивним кроком на шляху до відновлення повноцінних болгарсько-російських відносин", – зазначили в політсилі.

Угоду підписали заступник голови "Відродження" Цончо Ганев, який також є віцеспікером болгарського парламенту, і Владімір Якушев – заступник голови російської Ради федерацій.

"Відродження" не бачить проблеми в тому, що Росія оголосила Болгарію ворожою країною після початку війни в Україні і продовжує підтримувати стосунки з путінською політсилою.

Представники болгарської партії приїздили в Росію також рік тому.

Нагадаємо, у березні в Болгарії після часткового перерахунку голосів на жовтневих виборах до парламенту пройшла проросійська та євроскептична партія "Велич".