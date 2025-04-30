В Литве призвали не поддаваться на пропаганду РФ после объявленного Путиным "перемирия"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя заявление хозяина Кремля Владимира Путина о "трехдневном перемирии", призвал не поддаваться на пропаганду РФ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит Delfi.

По его словам, Россия пытается убедить прежде всего Вашингтон в том, что именно ее армия "является абсолютно доминирующей стороной" в войне против Украины.

"Мы знаем, что это неправда – Украина удерживает линию фронта... но правда в том, что действительно многое зависит от Путина. Нам нужно продолжать давить и не поддаваться пропагандистскому нарративу о том, что все в его власти", – добавил министр.

Накануне Путин объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня Победы. Оно должно начаться с полуночи 8 мая и продлиться до полуночи 11 мая.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что трехдневного перемирия, объявленного главой Кремля, недостаточно, нужен справедливый и длительный мир.

В британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, в то же время не ухудшая свои позиции на фронте.