ЕС выделяет почти миллиард евро на оборонные цели, будут заказывать и в Украине

Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в рамках Европейского оборонного фонда (ЕОФ) на создание мощной и инновационной оборонной промышленности в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Инвестиции направлены на устранение пробелов в ключевых сферах обороны, таких как мобильность вооруженных сил и защита от беспилотных летательных аппаратов, путем инноваций и сотрудничества между европейскими научными и промышленными кругами.

Кроме того, впервые украинские оборонные предприятия могут участвовать в проектах ЕОФ.

"Усиление сотрудничества между оборонными предприятиями Украины и Европы основано на усилиях Бюро ЕС по инновациям в оборонной сфере в Киеве, направленных на налаживание более тесных связей и дальнейшую интеграцию Украины в европейскую оборонную промышленную базу, что будет способствовать укреплению общих целей в сфере безопасности и инноваций", – говорится в сообщении.

С бюджетом в 7,3 млрд евро на 2021-2027 годы ЕОФ является основным инструментом ЕС для поддержки сотрудничества в области оборонных исследований и разработок. Он способствует сотрудничеству между компаниями любого размера и научно-исследовательскими учреждениями в ЕС и Норвегии.

В этом году 45 млн евро из этого бюджета выделено на поддержку прорывных технологий, призванных существенно изменить или заменить существующие оборонные продукты, концепции и возможности, часто за счет упрощения, удобства, доступности или экономичности. Девять из отобранных проектов направлены на создание прорывных технологий, таких как проект METASTEALTH, разрабатывающий материалы нового поколения для стелс-технологий.

Среди новоизбранных проектов также есть украинский Small UAS, который сосредоточен на разработке передовых воздушных систем на базе искусственного интеллекта. Другие примеры включают проект ENGRTII, который объединяет более 45 промышленных игроков и исследовательских организаций для разработки европейского вертолета нового поколения к 2030 году. Другой проект, EUROSWEEP, создаст совместную автономную европейскую систему разминирования.

После отбора победивших предложений Еврокомиссия приступит к подготовке соглашений о предоставлении грантов с консорциумами с целью подписания соглашений до конца года.

"Реализованные проекты будут играть важную роль в формировании будущего европейской обороны, содействии созданию сотрудничества и инноваций в оборонной сфере и усилении стратегических возможностей ЕС в течение ближайших нескольких лет", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта в Брюсселе представили "Белую книгу", которая формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в способностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

Также она предусматривает, кроме развития европейского оборонного потенциала, удовлетворение насущных потребностей Украины на поле боя.

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