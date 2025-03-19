"Белая книга" ЕС по обороне предусматривает 2 млн снарядов для Украины ежегодно

"Белая книга по вопросам европейской обороны – Готовность 2030" предусматривает, помимо развития европейского оборонного потенциала, удовлетворение насущных потребностей Украины на поле боя.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что Украина должна быть частью работы по развитию европейской обороны.

"Мы многому научились из опыта Украины на поле боя. Мы должны быть способны строить оборонительные системы для Украины, но и с Украиной", – заявила Каллас.

"В Белой книге мы собираем предложения от инициатив военной поддержки, предлагая поддержку для Украины, в том числе больше боеприпасов – по меньшей мере 2 миллиона единиц ежегодно, а также средства ПВО, дроны, обучение и оборудование украинских бригад", – пояснила она.

По ее словам, "Белая книга" также включает прямую поддержку украинской оборонной промышленности, а также расширенный допуск к космическим услугам.

"Украина должна быть вооружена, чтобы избежать любых будущих атак, и нам нужен долгосрочный план, чтобы обеспечить это", – подчеркнула Каллас.

Как сообщалось, "Белая книга", которую представили в Брюсселе 19 марта, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

Напомним, что в начале марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины Rearm Europe заявленной стоимостью до 800 млрд евро.

Во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.