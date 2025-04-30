Новая военная помощь может быть частью вклада США в фонд по недрам – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 30 апреля, заявил, что новая военная помощь от США может быть частью вклада страны в фонд по недрам.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль рассказал подробности того, как будет выглядеть соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым.

"Это соглашение о создании инвестиционного фонда в Украине с 50/50 с распределением и долей управления, и долей, которые будут вносить стороны. Соответственно, взносы будут осуществляться в денежной форме. Американская сторона также может зачислять новую, подчеркиваю, новую военную помощь для Украины, как взнос в этот фонд", – сказал он.

На уточняющий вопрос, нужны ли для того, чтобы этот фонд заработал, новые пакеты военной помощи от Соединенных Штатов как часть взноса в фонд, Шмыгаль ответил утвердительно.

"Вы абсолютно верно поняли. Здесь имеется в виду, что взносами в этот фонд могут быть и должны быть денежные средства, как со стороны американских партнеров, так и со стороны Украины, но также новая помощь, которая будет предоставляться, выделяться и предоставляться Украине уже после подписания этого соглашения, может сторонами засчитываться как взнос в этот фонд", – поделился он.

Украинский премьер добавил, что еще один важный момент этого соглашения – это то, что Соединенные Штаты признают вклад Украины в глобальную безопасность, подчеркивая, что этот договор признает роль Украины в глобальной безопасности через упоминание Будапештского меморандума.

Он отметил, что по соглашению Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, а инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда.

"Украина лишь вносит взнос из лицензий на новую ренту на полезные ископаемые, это будет наш взнос, 50% мы будем отдавать в этот фонд деньгами", – сказал он.

Также Шмыгаль сообщил, что в проекте соглашения о недрах с США согласовывают последние детали и его могут подписать в ближайшие сутки.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.