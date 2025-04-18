Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о недрах

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали в четверг, 17 апреля, меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.

Об этом сообщила в Facebook вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет "Европейская правда".

Свириденко заявила, что соответствующий меморандум свидетельствует о конструктивной совместной работе украинской и американской команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обеим странам.

По ее словам, Украина и США готовят создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

"Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов – именно с такой целью команды работают над документом", – заявила она.

Украинский министр подчеркнула, что впереди – финализация текста Соглашения и его подписание, а дальше – ратификация парламентами.

"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину", – добавила Свириденко.

СМИ ранее сообщили, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула к версии соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

11 апреля официальные лица США и Украины встретились, чтобы обсудить предложение США о получении доступа к минеральным богатствам Украины. СМИ сообщали об "антагонистической" атмосфере встречи.

Украинская делегация в ходе этих технических консультаций в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.