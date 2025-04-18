Правительство опубликовало текст меморандума о недрах

В пятницу, 18 апреля, правительство опубликовало текст меморандума о соглашении о полезных ископаемых, который накануне в Париже подписали украинская и американская делегации.

Об этом со ссылкой на документ пишет "Европейская правда".

17 апреля Украина и США подписали "Меморандум о намерениях между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Украины по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления", который свидетельствует о конструктивной совместной работе над соглашением об экономическом партнерстве и подтверждает намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.

Соглашение будет предусматривать создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов.

Там отметили, что несмотря на любые политические или юридические процедуры, которые еще необходимо выполнить для окончательного оформления договоренности, премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон на неделе с 21 апреля для встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и "предоставления высокоуровневой поддержки завершению технических переговоров по условиям соглашения о создании инвестиционного фонда для восстановления".

"Ожидается, что переговорные группы будут отчитываться о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершить обсуждение до этой даты и как можно быстрее подписать соглашение", – говорится в тексте.

Как свидетельствует текст меморандума, Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Кроме этого, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.

То есть работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

СМИ ранее сообщили, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

11 апреля официальные лица США и Украины встретились, чтобы обсудить предложение США о получении доступа к минеральным богатствам Украины. СМИ сообщали об "антагонистической" атмосфере встречи.

Украинская делегация в ходе этих технических консультаций в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.