Шмыгаль: проект соглашения о недрах с США не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что проект соглашения о недрах с США, который почти готов к подписанию, не помешает вступлению Украины в ЕС и не противоречит евроинтеграционным обязательствам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости" днем 30 апреля.

Шмыгаль отметил, что предусмотренный соглашением формат сотрудничества не противоречит евроинтеграционным планам и обязательствам Украины.

"Это соглашение никак не пересекается, никак не может навредить и не противоречит вступлению Украины в Европейский Союз и нашим евроинтеграционным обязательствам. Это также важный момент, который я хотел бы подчеркнуть в нашей беседе, поскольку здесь важно, собственно, соблюсти наши евроинтеграционные обязательства по Соглашению об ассоциации и нашему статусу кандидата", – сказал премьер-министр.

Он подтвердил слухи в СМИ о том, что соглашение может быть подписано в ближайшие сутки и что первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко в связи с этим уже отправилась в Вашингтон.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.