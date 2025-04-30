Шмыгаль раскрыл, как будет управляться фонд с США по недрам Украины и куда пойдут доходы

В переговорах с США о создании совместного инвестиционного фонда, то есть так называемого "соглашения о недрах", Украина смогла отстоять паритетное управление этим фондом и избежала подчинения законодательству США в случае споров.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказал в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства, который перед этим сообщил, что соглашение планируют подписать в течение суток, рассказал, что стороны согласовали критически важные детали функционирования новой структуры. Согласно подготовленному договору, фонд будет создан двумя сторонами – Украиной и США. Эти два государства будут управлять им на паритетных началах.

"Украина и США вносят взносы в Фонд. Фонд управляется партнерами 50 на 50 – три представителя в правление фонда предоставляет Украина, а также трех представителей дают США", – пояснил он, подчеркнув, что вес голосов украинских и американских представителей будет равным, то есть американцы не будут иметь решающего голоса.

Как сообщалось, в предварительном проекте договора ("ЕП" описывала его в статье "Трамп с недрами и Украина без прав") США получали фактически единоличный контроль над этим фондом.

Еще одно важное изменение в том проекте – то, что фонд не будет подчиняться законодательству США.

"Споры по этому соглашению решаются путем взаимных консультаций. В предыдущем соглашении это было прописано [через рассмотрение в суде США] в соответствии с американским законодательством. Мы это убрали, чтобы соглашение было действительно партнерским. Это – важное достижение", – пояснил премьер.

Также, по его словам, фонд может привлекать к инвестициям в Украину других партнеров и предоставлять их инвестициям финансовую поддержку – в случае согласия на это правления.

Также Шмыгаль подчеркнул, что в течение первых десяти лет после создания фонда США не смогут вывести из Украины доходы от работы фонда.

"Доходы фонда могут распределяться по договоренности сторон впервые аж через десять лет. В течение десяти лет все доходы реинвестируются в развитие и восстановление Украины", – заявил премьер, подчеркнув, что Украина будет вносить в фонд 50% средств "от новой ренты от полезных ископаемых".

Как сообщалось, проект соглашения с США об украинских недрах не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС, утверждает Шмыгаль.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.