Правительство Австрии назначает координатора по восстановлению Украины

Министр иностранных дел Австрии Беате Майньль-Райзингер представила специального координатора по вопросам восстановления Украины – им стал бывший председатель правления энергетического концерна Verbund Вольфганг Анценгрубер.

Об этом пишет Die Presse, передает "Европейская правда".

У себя в Х глава МИД страны заявила, что федеральное правительство Австрии сделало восстановление Украины приоритетом – "как для поддержки самой Украины, так и в интересах австрийской экономики, а следовательно, и австрийского народа".

"Я очень рада, что нам удалось привлечь Вольфганга Анценгрубера – признанного специалиста, который, как мало кто другой, разбирается в вопросах предпринимательства, бизнеса и энергетики. Именно поэтому он является идеальным кандидатом для того, чтобы помочь Австрии в усилиях по восстановлению", – добавила Майнль-Райзингер.

Фото: Х

На брифинге в среду, 30 апреля, как цитирует издание, глава МИД Австрии рассказала, что около 200 австрийских компаний уже работают непосредственно в Украине, создавая рабочие места и способствуя стабильности.

"У нас есть сильные компании с необходимым опытом", – подчеркнула она.

А бывший председатель правления энергетического концерна Verbund Анценгрубер, в свою очередь, назвал приоритетными направлениями: зеленую энергетику, гидроэлектроэнергетику, инфраструктуру, машиностроение, дорожное строительство, жилье, услуги, страхование и финансы.

По его словам, это "сложная и многогранная работа".

В то же время ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) раскритиковала такое назначение.

"Самое дорогое правительство в истории снова создало "теплое место" для человека из круга ÖVP – должность, которая ничего не дает австрийским гражданам", – заявила представительница FPÖ по внешней политике Сюзанна Фюрст.

Она добавила, что восстановление Украины возможно только после завершения войны, и Австрия не должна брать на себя ответственность за нее.

14 марта Майньль-Райзингер впервые прибыла в Украину в качестве главы МИД Австрии и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Тогда она объявила, что Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро на доставку зерна.