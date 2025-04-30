США усилили санкции против Ирана на фоне "ядерных" переговоров

Государственный департамент США объявил о санкциях против семи компаний, занимающихся продажей иранской нефти.

Об этом говорится в сообщении Госдепа от 30 апреля, сообщает "Европейская правда".

Новые санкции США касаются пяти компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, которые продавали нефтехимическую продукцию иранского происхождения третьим странам, а также двух фирм, занимающихся перевозками.

"Пока Иран будет пытаться получать доходы от нефти и нефтехимической продукции для финансирования своих дестабилизирующих действий и поддержки террористической деятельности и своих союзников", – подчеркнул госсекретарь Марко Рубио.

Он пообещал, что США будут и дальше принимать меры, чтобы "привлечь к ответственности как Иран, так и всех его партнеров, которые участвуют в обходе санкций".

Администрация Дональда Трампа продолжает налагать санкции против Ирана, несмотря на то, что с начала апреля они начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана. В свою очередь иранская сторона хочет добиться отмены санкций в рамках будущего соглашения.