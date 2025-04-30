Зеленский поговорил с премьером Канады, пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Марком Карни – через два дня после досрочных парламентских выборов.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении в среду, сообщает "Европейская правда".

Глава государства сказал, что поздравил Карни с победой его Либеральной партии на досрочных парламентских выборах и обсудил взаимодействие в рамках "Группы семи", где сейчас председательствует Канада.

"Мы говорили с премьером о санкциях против России – договорились, что сильные санкции за войну против агрессора и в дальнейшем необходимы. Говорили и о ПВО для Украины, о дипломатии и коммуникации с ключевыми партнерами", – перечислил Зеленский.

Кроме того, он сказал, что пригласил канадского премьер-министра Карни „посетить Украину – Киев".

"Не сомневаюсь, что лидерство Канады в защите международного права будет и в дальнейшем ощущаться", – подытожил президент.

Либеральная партия во главе с премьером Канады Марком Карни хоть и победила, но не получила необходимого большинства, чтобы единолично сформировать правительство.

Несколько месяцев назад консерваторы были бесспорными лидерами опросов, однако отставка Джастина Трюдо как лидера либералов в сочетании с новым вызовом для страны – нападками на Канаду со стороны президента США Дональда Трампа – изменили ситуацию.

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