Парламентские выборы в Канаде: правящая партия побеждает, но не получает большинство

На парламентских выборах в Канаде побеждает Либеральная партия во главе с премьером Марком Карни, однако, скорее всего, она не получит необходимого большинства для формирования правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Либералам необходимо получить 172 из 343 мест в Палате общин, чтобы обеспечить себе большинство, которое позволит им сформировать без поддержки меньших партий.

Либералы лидировали или были избраны в 161 округе, за ними шли консерваторы со 150 округами, при этом подсчет голосов еще продолжается.

Самая западная провинция Британская Колумбия, где голосование закончилось последним, может решить, смогут ли либералы получить большинство в правительстве. Однако, по прогнозам местных СМИ, либералам все же это не удастся.

Либералы – последняя партия, которая выигрывала выборы четыре раза подряд в Канаде, что им удавалось с 2004 году.

Пока ни Карни, ни лидер консерваторов Пьер Пуалевр не комментировали результаты выборов.

Несколько месяцев назад консерваторы были безоговорочными лидерами опросов, однако отставка Джастина Трюдо как лидера либералов, в сочетании с новым вызовом для страны – нападками на Канаду от президента США Дональда Трампа – изменили ситуацию.

Трамп в начале дня выборов снова заявил, что Канада "должна стать 51-м штатом".

Подробнее об этом – в статье Сопротивление Трампу и поддержка Украины: о чем дискутирует Канада накануне досрочных выборов