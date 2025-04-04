Трамп думает, что Маск проработает с ним еще "несколько месяцев"

Президент США Дональд Трамп считает, что миллиардер Илон Маск покинет Белый дом "через несколько месяцев".

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, его цитирует NBC News, пишет "Европейская правда".

По словам президента США, он хочет, чтобы технологический миллиардер и глава департамента правительственной эффективности "оставался как можно дольше".

Но он также признал, что "наступит момент, когда ему придется уйти" – частично из-за компаний, которыми он руководит.

На вопрос прессы, как долго, по его мнению, Маск, который классифицируется как временный государственный служащий, будет работать в его администрации, Трамп ответил: "Я имею в виду, столько, сколько он захочет".

В конце концов Трамп сказал, что, по его мнению, Маск, вероятно, покинет свою должность через "несколько месяцев".

"Я думаю, что через несколько месяцев", – заявил президент США о возможном сроке ухода Маска.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал аналогичные замечания в интервью Newsmax, сказав, что Маск не будет на посту бесконечно.

"Мы осознаем, что никогда не могли получить Илона на срок четырех лет. Мы так не договаривались. У него есть бизнесы, которыми нужно управлять. Он хочет сосредоточиться на этой проблеме, решить ее и помочь нам", – сказал Вэнс.

Ожидается, что люди на специальных должностях, как у Илона Маска, временно исполняют свои обязанности не более 130 дней в течение года.

Трамп также отметил, что министры возьмут на себя работу Маска после его ухода, "а DOGE (департамент эффективности) останется активным".

Это заявление отличается от высказываний Трампа о DOGE в начале недели, когда он сказал, что "в определенный момент, я думаю, это закончится".