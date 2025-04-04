Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение Альянса об Украине в НАТО остается неизменным, несмотря на все политические заявления.

Об этом он заявил журналистам после завершения министерской встречи Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Генеральный секретарь попросил не смешивать вопрос членских стремлений Украины и мирных переговоров. Также он отметил, что решение Вашингтонского саммита НАТО остается в силе.

"Мы решили, что путь Украины необратим, но мы никогда не обещали, что решение о вступлении будет в рамках мирных договоренностей", – заявил генсек.

Ранее источники "Европейской правды" в НАТО подтверждали необратимость членства Украины в Альянсе.

Украинский министр Андрей Сибига в Брюсселе заявил, что Украина не примет требование России о невступлении нашего государства в НАТО.

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