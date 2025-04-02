В НАТО говорят о необратимости членства Украины в Альянсе: решение остается в силе

В Североатлантическом альянсе настаивают, что в политике НАТО относительно будущего членства Украины не произошло никаких изменений.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" заявил в разговоре с журналистами в Брюсселе представитель Альянса, который общался на условиях анонимности, представляя, впрочем, официальную позицию организации.

По словам чиновника, несмотря на последние заявления руководства США, в НАТО не считают, что позиция относительно членства Украины изменилась.

"Ничего не изменилось в наших отношениях. Наши отношения и в дальнейшем являются сильными, у нас сильная политическая связанность и практическое взаимодействие во многих сферах", – утверждают в Альянсе.

Также не произошло изменений в ранее принятой политике в отношениях с Украиной.

"Союзники сказали на саммите в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО является необратимым. Это решение остается в силе, оно остается общей политикой НАТО. Для нас право Украины выбирать свои альянсы и определять свой внешнеполитический путь так же важно сейчас, как и всегда было", – утверждают в секретариате Альянса. Также в штаб-квартире отмечают, что принципиальная позиция относительно права государства выбирать уровень стремлений относительно отношений с НАТО действует не только в отношении Украины, а в отношении всех государств, потому что входит в основы мировой политики.

Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет исключил членство Украины в НАТО. Впоследствии эту позицию поддержал Трамп. Его советник по безопасности Майк Уолтц выступил с несколько более мягким сигналом.

Генсек Альянса Марк Рютте до сих пор уклонялся от публичных комментариев по этому поводу.