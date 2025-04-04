Рубио говорит, что США скоро узнают, затягивает ли Россия переговоры

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны.

Об этом он заявил по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу, 4 апреля, передает "Европейская правда".

По словам Рубио, американский президент Дональд Трамп хочет завершить российско-украинскую войну как можно раньше. Он уверен, что США узнают "достаточно скоро, за несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет".

"Вот что хочет сделать президент. Он хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Возможно закончить эту войну на условиях, допустимых для обеих сторон. Если обе стороны согласятся. И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и мы скоро будем знать через недели, а не месяцы, готова ли Россия к миру", – сказал он.

Он сказал, что сейчас США смотрят на Россию и добавил, что если у них будет "тактика ожидания и затягивания", то США не будут заинтересованы в этом, а Трамп не будет проводить бесконечно переговоров.

Рубио отметил, что конкретных дат по договоренностям он не может назвать и отметил, что должны быть "адекватные" условия прекращения огня.

"Если вы заинтересованы в мире, вы прекращаете воевать. И вы выдвигаете условия, на которых вы готовы прекратить войну, и это должны быть разумные условия, да? Не безумные вещи. Если вы заинтересованы в мире, вы так и делаете. Если вы не заинтересованы в мире, то вы затягиваете время, придумываете отговорки и тянете время", – сказал он.

Также он сказал, что "если завтра мы проснемся и увидим, что Россия начала масштабное наступление – это будет достаточно четкий знак, что они не заинтересованы в мире".

"Этого пока не произошло. Будем надеяться, что этого и не произойдет. Мы хотим понять, действительно ли они хотят мира. Если да – путь к миру существует, и мы готовы помочь. Если же нет – лучше узнать об этом раньше, чтобы мы могли соответственно скорректировать нашу политику", – подытожил госсекретарь США.

Как сообщалось, высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.

В свою очередь Трамп заявил в интервью NBC News, что он "разозлился" после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.

3 апреля спецпосланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне для встреч с представителями администрации США для "возобновления диалога".