Рютте закликав не сприймати занадто серйозно "божевільні заяви" Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що не варто сприймати занадто серйозно "божевільні заяви" стосовно мирної угоди з Україною, які озвучують Владімір Путін та Росія, бо це – спосіб ведення перемовин, притаманний РФ.

Про це Рютте заявив на пресконференції у Брюсселі 2 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Генсек НАТО наголосив, що заяви Путіна та РФ щодо мирного врегулювання в Україні не варто сприймати серйозно, але на них треба звертати увагу і реагувати.

"Ви почуєте багато божевільних речей, які виходять від Путіна і від Росії, включаючи їхні вимоги щодо мирної угоди абощо. Я б не сприймав все це надто серйозно. Хоча, звичайно, ми повинні завжди на це звертати увагу і реагувати на це", – заявив Марк Рютте.

Він пояснив, що має на увазі, що "це – також спосіб, яким він (Путін) намагається вести переговори".

"Я вітаю президента Трампа за вихід з глухого кута, за початок дискусії, за початкове 30-денне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, за кроки, зроблені щодо Чорного моря. Звичайно, ми сподіваємося на більше. Я знаю, що американська адміністрація працює над цим вдень і вночі", – сказав генсек НАТО.

Він також додав, що "для європейської сторони важливо, що такі країни, як Велика Британія і Франція, думають про ситуацію після припинення вогню, мирної угоди".

"Я б коментував кожну заяву Путіна в ЗМІ, особливо коли йдеться про те, що американці намагаються встановити з точки зору припинення вогню і мирної угоди – але це не допоможе. Тим не менш, ви почуєте багато дивних речей, що виходять з Москви", – резюмував Марк Рютте.

Як повідомлялося, високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.

Своєю чергою Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що він "розлютився" після того, як Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, і припустив, що США можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти.