Желтая карточка для канцлера: почему партия Мерца теряет поддержку еще до начала работы правительства

Що ж призвело до стрімкого падіння популярності партії Мерца та чи є спосіб зупинити загрозливе зростання німецьких ультраправих?

"Катастрофа для Мерца", "Політичний шок", "Зростаючі показники "АдН" затьмарюють коаліційні переговори" – такими заголовками рясніла останніми днями німецька преса.

І такі оцінки не здаються панікерством – останні дані соціології свідчать, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився на межі політичного провалу ще до вступу на посаду.

Ультраправа та дружня до Росії партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") підійшла впритул до того, щоб стати найрейтинговішою політсилою країни.

За останні шість тижнів після виборів, які ХДС/ХСС на чолі з Мерцом виграв, підтримка консерваторів послідовно просідала, а євроскептичної "АдН" – зростала. Аж поки опитування впливового інституту соціологічних досліджень INSA не показало для них рівні рейтинги.

Для ультраправих, наймолодшої партії у німецькому парламенті, це неймовірний успіх.

"АдН" зараз на одному рівні з ХДС/ХСС в опитуваннях! Народ не хоче ще одного лівого уряду, в якому ХДС/ХСС дозволяють СДПН та "Зеленим" диктувати політику. Настав час для справжнього громадянського політичного повороту!" – заявила лідерка "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель.

Натомість для Мерца це холодний душ ще до початку роботи його уряду.

"ХДС/ХСС зазнав драматичного падіння. Ніколи ще не було такої втрати підтримки в період між виборами до Бундестагу і формуванням уряду", – коментує виданню Bild події голова INSA Герман Бінкерт.

Що ж призвело до стрімкого падіння популярності партії Мерца та чи є спосіб зупинити загрозливе зростання ультраправих? Далі про це – у статті "ЄвроПравди".

За крок до лідерства

Коротко нагадаємо політичне тло, на якому пролунав тривожний дзвінок.

23 лютого у Німеччині пройшли парламентські вибори, й з того часу між консервативним блоком ХДС/ХСС та Соціал-демократичною партією (СДПН) йдуть переговори про створення коаліції.

Були сподівання, що новий уряд сформують до Великодня, 20 квітня. Але зараз з’являється все більше натяків на те, що коаліціанти можуть не вкластися до цієї дати.

Паралельно з переговорами в Бундестазі старого скликання відбулася справді революційна для Німеччини подія. За домовленістю між ХДС/ХСС, СДПН та "Зеленими" було проголосовано послаблення боргового гальма, що дозволить суттєво збільшити масштаби фінансування оборони.

Також було вирішено створити 500-мільярдний спецфонд для відновлення застарілої німецької інфраструктури, який буде фінансуватися із запозичень.

Крок, який радісно сприйняли союзники Німеччини у Європі, викликав роздратування у блоці Мерца та серед його виборців. Адже майбутній канцлер відступив від однієї з головних передвиборчих обіцянок – не звалювати на плечі Німеччини нові великі борги.

Це головна, хоча і не єдина причина того, що в останні тижні усі соціологічні опитування показували одностайну картину: рейтинг ХДС/ХСС, які на виборах 23 лютого отримали 28,5%, поступово сповзав униз.

А рейтинг "АдН", що посіла друге місце з рекордним для себе результатом у 20,8%, навпаки, рухався вгору. Цими вихідними вони "зустрілися" на позначці 24%.

Багато хто вірить, що те, коли ультраправі обійдуть ХДС/ХСС і вийдуть на "чисте" перше місце, – лише питання часу.

"Ще один тиждень брехні, лівих компромісів і заперечення реальності – і "АдН" є найсильнішою силою", – вважає, наприклад, депутатка "АдН" Беатрікс фон Шторх.

Її оцінка, попри те, що висловлена представницею "Альтернативи", близька до реалістичної з огляду на тенденції останніх тижнів.

Більше того, це визнають – і цього бояться – у самому блоці Мерца.

"Я не хочу уявляти, що це означатиме для публічних дебатів і настроїв у партії, якщо в найближчому майбутньому ми побачимо результати опитування, за якими "АдН" буде навіть попереду", – поділився в ефірі німецького радіо Денніс Радтке з ХДС.

Соціологи визнають, що ситуація нетипова і невтішна для майбутнього уряду.

Навіть у найнепопулярнішого в історії країни уряду Олафа Шольца справи йшли набагато краще на початку. Натомість майбутній уряд ХДС/ХСС та СДПН повинен буде розпочинати роботу з "кризи опитувань".

Це кризовий період і особисто для Фрідріха Мерца, оскільки лише 25% виборців висловлюють задоволення його роботою. Він відстає в опитуваннях навіть від своїх партнерів по коаліції, Маркуса Зьодера з ХСС та Ларса Клінгбайля з СДПН.

Поступки партнерам та порушення слова

Що ж призвело до цієї "кризи опитувань"?

Насамперед, як вже йшлося вище, порушення слова щодо реформування боргового гальма.

Під час виборчої кампанії Мерц показав себе рішучим опонентом різкому послабленню боргових правил.

Тепер же багато хто в партії закидає лідеру, що у своїй риториці він міг би бути більш відкритим до реформи. Така гнучкість, як вважають, не призвела б до серйозних електроральних втрат на виборах, проте дозволила б зараз уникнути обвалу довіри.

Інші прихильники і члени ХДС "із низів" кажуть, що консервативний союз "здався" СДПН щодо боргової реформи та що пішов на завеликі поступки "Зеленим", аби отримати їхні голоси під час голосування за рішення в Бундестазі.

Мерц пояснив перехід від свого попереднього курсу на економію до запозичень глобальною політичною ситуацією та, зокрема, загрозою від Росії. Але, за даними опитувань, 68% виборців заявляють, що таке пояснення лідера ХДС не заслуговує на довіру.

Інша причина піке консерваторів – те, що ХДС/ХСС у коаліційних переговорах фактично перебуває в оборонній позиції, тоді як його молодші партнери з СДПН постійно висувають свої вимоги.

Це ситуація, якої консерватори не могли уникнути з огляду на результати виборів та відмову від співпраці з партіями з крайніх флангів, "АдН" та "Лівими".

Оскільки із "Зеленими" ХДС/ХСС не вдалось утворити коаліцію через брак голосів, то єдиним можливим партнером для консерваторів залишилися соціал-демократи. Це дало соцдемам величезний важіль упливу на партнерів і можливість диктувати умови практично щодо усіх питань.

Чимало прихильників ХДС/ХСС розчаровані тим, що партія не змогла відстояти себе у переговорах. Дедалі частіше надходять повідомлення про вихід людей з районних об’єднань ХДС.

Лунають заклики про більш жорсткий підхід до коаліційних переговорів із соціал-демократами.

Насамперед – у сфері міграційної, економічної та соціальної політики.

Масштаби невдоволення всередині ХДС/ХСС показує і заява молодіжного крила ХДС у Кельні, в якій проміжні результати коаліційних переговорів назвали "політичною катастрофою".

А старші члени партії написали Мерцу лист, у якому закликали здійснити "політичний поворот", обіцяний під час виборчої кампанії.

Утім, політики з верхів ХДС вважають, що матимуть шанс відіграти позиції, коли уряд почне роботу.

Мовляв, коли виборці відчують реальні зміни в економічній, міграційній та оборонній політиці, тоді вони й зможуть винести остаточний вердикт – на їхнє сподівання, він має бути позитивним.

В очікуванні розколу

В "Альтернативі для Німеччини" на тлі добрих новин про рейтинги будують плани, як забезпечити собі прихід до влади за чотири роки, за підсумками виборів 2029 року.

Якщо коротко, то план полягає в тому, щоб не відлякувати поміркованих виборців надто радикальною поведінкою і вичікувати, поки помилки робитимуть партії при владі.

"АдН" має намір звинувачувати в усьому, що не функціонує у Німеччині – від черг до лікаря до затримок потягів, – керівну коаліцію та розраховує, що майбутньому уряду не вдасться реалізувати передвиборчі обіцянки в економічній, міграційній та інших сферах.

А оскільки такі обіцянки за підсумком компромісної коаліційної угоди пом'якшаться, то такий розрахунок "АдН" цілком не програшний.

Якщо (чи правильніше сказати, коли) "АдН" вийде на перше місце у рейтингах, то зможе з подвійною силою вимагати не ігнорувати її як найпопулярнішу політичну партію. З кожного кутка від "Альтернативи для Німеччини" лунатиме вимога зруйнувати так званий "брандмауер" – відмову інших політичних партій співпрацювати з ультраправими.

На додачу в "АдН" сподіваються, що в якийсь момент у ХДС відбудеться розкол.

І тоді якась (і цілком можливо – чимала) частина партії почне виступати за можливість союзу з ультраправими.

На користь "АдН", принаймні станом на сьогодні – і загальносвітові тенденції, коли ультраправі та ультраконсервативні рухи набувають популярності й нормалізуються в різних країнах світу.

А на додачу від чільних посадовців адміністрації у США, як-от віцепрезидента Джей Ді Венса та Ілона Маска, лунають вимоги зняти блокаду з "Альтернативи для Німеччини" і включити її в уряд (щоправда, невідомо, чи зіграє така допомога на користь "АдН").

Водночас гарантій того, що ультраправі навіть у статусі найпопулярнішої партії отримають доступ до уряду, немає.

Наприклад, в Австрії поміркованим партіям все ж вдалося не допустити ультраправу Партію свободи до влади, хоч вона й виграла останні парламентські вибори.

А в лавах самої "АдН" деякі члени скаржаться, що партія не має іншої стратегії завоювання виборців, окрім як опиратися на слабкість опонентів.

До того ж у партії досі існує величезна електоральна диспропорція: більшість її виборців живуть на сході Німеччини, на заході її справи йдуть не так добре.

Тож майбутнє, тим паче таке далеке, як вибори 2029 року, залишається невизначеним.

Тим не менш, нині німецькі ультраправі розмірковують над тим, щоб вже найближчим часом переміститися з периферії до центру. Принаймні, у буквальному сенсі.

Федеральний офіс партії розташований на півночі Берліна у промисловій зоні.

Партійне керівництво хоче перенести його у центр – туди, звідки буде легше надсилати сигнали про центральну роль, яку прагне відігравати партія у житті Німеччини.

Авторка: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"