Президент Еврокомиссии предложила США "нулевые тарифы" на промышленные товары

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила США установить "нулевые тарифы" на промышленные товары, пытаясь предотвратить торговую войну.

Заявление фон дер Ляйен приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Президент ЕК также отметила, что Евросоюз готов к переговорам с США.

"Мы предложили нулевые тарифы на промышленные товары, как мы успешно делали это со многими другими торговыми партнерами, потому что Европа всегда готова к хорошей сделке", – сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что предложение было сделано еще до того, как президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе о новых масштабных тарифах.

Сам Трамп ранее заявлял, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".