Трамп недоволен, что РФ бомбит Украину "как сумасшедшая"

Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве текущей ситуацией в войне РФ против Украины, в частности российскими ракетными атаками на украинские города.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что не знает "что там происходит, но это очень нехорошая ситуация".

"Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они (русские. – Ред.) бомбардируют как сумасшедшие прямо сейчас", – сказал американский президент.

Он добавил, что США ведут переговоры как с РФ, так и с Украиной относительно потенциального мирного урегулирования.

"И мы вроде как приближаемся (к урегулированию. – Ред.), но я не доволен всеми бомбардировками, которые происходят последнюю неделю или где-то так. Это ужасно", – резюмировал Трамп.

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны.

В то же время СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.

Сам Трамп ранее говорил, что "разозлился" после того, как хозяин Кремля Владимир Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского.