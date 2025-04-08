Трамп обещает рекордный бюджет на оборону в $1 триллион

Президент США Дональд Трамп пообещал, что оборонный бюджет страны впервые в истории составит 1 триллион долларов, что станет рекордной суммой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что будущий бюджет будет "в районе" 1 триллиона долларов.

"Мы очень внимательно относимся к расходам, но вооруженные силы – это то, что мы должны строить, и мы должны быть сильными, потому что у вас сейчас много плохих сил", – сказал Трамп.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет у себя в X написал, что Трамп "восстанавливает наши вооруженные силы – и быстро".

"Скоро будет первый бюджет Пентагона на триллион долларов", – отметил он.

В то же время Хегсет является одним из самых ярых сторонников усилий по сокращению расходов, которые предпринимает Департамент эффективности правительства Илона Маска, а Пентагон, бюджет которого составляет 850 миллиардов долларов в год, а штат насчитывает около 2 миллионов сотрудников, является крупнейшим правительственным учреждением.

В феврале Хегсет распорядился сократить некоторые категории расходов Пентагона на 8% и перенести эти средства на более приоритетные программы, такие как противоракетная оборона.

Бывший министр обороны Ллойд Остин времен президента Джо Байдена так же рекомендовал увеличить расходы на оборону, доведя их до триллиона долларов.

СМИ также сообщали, что Гегсет распорядился сделать приоритетом американской армии сдерживание Китая от захвата Тайваня и укрепление обороны страны путем "принятия риска" в Европе и других частях мира.

Кроме того, по данным телеканала CNN, Пентагон рассматривает возможность сокращений в высшем эшелоне американской армии, что в частности предполагает объединение командований.