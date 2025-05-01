СМИ: в команде Трампа недовольны подходом Уиткоффа к переговорам с Россией

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, бывший адвокат по вопросам недвижимости и инвестор Стив Уиткофф вызвал беспокойство среди инсайдеров администрации США своим подходом к переговорам с двумя крупнейшими врагами Америки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Уиткофф, который стал фактическим личным посланником Трампа при главе России Владимире Путине, помимо того, что взял на себя обязанности по Ближнему Востоку, участвует во встречах на высоком уровне самостоятельно – и, как утверждают источники, даже иногда обращается за помощью к переводчикам Кремля, что является нарушением давних дипломатических процедур.

Перед последней встречей Уиткоффа с Путиным в минувшую пятницу, уроженец Нью-Йорка приветствовал кремлевского тирана как старого друга – без каких-либо признаков привычной свиты советников, экспертов и военных, которые обычно сопровождают американских чиновников, ведущих переговоры.

Сам Путин не был на встрече в пятницу один, его сопровождали помощник Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Любой, кто участвует в таких переговорах с Путиным, выигрывает от того, что в его команде есть опытные специалисты из России, которых можно взять с собой на встречи с Кремлем", – прокомментировал шаг Уиткоффа Джон Харди, директор программы "Фонда защиты демократии в России".

Также издание указывает на то, что Уиткофф склонен повторять слова Путина и распространять его нарратив, в то время как позиция украинской стороны ему неизвестна, ведь роль спецпосланника по вопросам Украины отведена Киту Келлогу.

У Уиткоффа, которого соратники называют заядлым переговорщиком, должно быть достаточно дел, чтобы не вмешиваться в худший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

На посту специального посланника на Ближнем Востоке Уиткофф пытался добиться соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, а также пересмотреть соглашение с Ираном по его ядерной программе.

Карьера Уиткоффа началась успешно: он помог добиться двухмесячного перемирия между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу накануне инаугурации Трампа. Однако продлить перемирие не удалось.

Хотя многие израильтяне ценят усилия Уиткоффа, его недостаток дипломатического опыта считается фактором, который затмевает его суждения.

Другие опасаются, что Уиткоффу поручают слишком большую роль.

"Как Уиткофф распределит свое время между двумя очень сложными переговорами? Я считаю его хорошим парнем, но вопрос Ирана настолько сложен, что я надеюсь, он привлечет в команду больше людей", – говорит израильский эксперт по вопросам безопасности и сотрудник Института национальных исследований безопасности в Тель-Авиве Денни Ситринович.

Издание также указывает на критику в адрес Уиткоффа из-за его работы на иранском направлении и приводит слова бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который назвал переговоры спецпосланника с представителями Тегерана пустой тратой времени.

Агентство Reuters уже писало, что отдельные действия и заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Стив Уиткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение" распространяет российские нарративы.

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