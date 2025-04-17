Зеленский: считаю, что Виткофф принял стратегию российской стороны

Президент Владимир Зеленский считает, что посланник Трампа Стив Уиткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение" распространяет российские нарративы.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами 17 апреля, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Украина никогда не будет признавать временно оккупированные территории российскими, и эта позиция не изменилась.

"Считаю, что господин Виткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он – сознательно или бессознательно, я не знаю – распространяет российские нарративы", – добавил он.

По мнению главы государства, посланник Трампа не имеет мандата "обсуждать украинские территории", которые принадлежат украинскому народу.

"Поэтому вообще не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали как бред господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", – подытожил президент.

На днях, напомним, специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил в эфире Fox News, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса "так называемых пяти территорий", не уточнив о чем именно идет речь.

Ранее в своем резонансном интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона", однако когда он стал перечислять их – насчитал пять: "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других".

После таких заявлений агентство Reuters писало, что отдельные действия и заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.