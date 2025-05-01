CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц уходит с поста

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц покидает свой пост.

Об этом стало известно сразу нескольким американским СМИ, в частности CBS, Fox News и Politico, сообщает "Европейская правда".

Уолтц, по информации источников CBS, покинет пост советника Дональда Трампа по нацбезопасности вместе с заместителем Алексом Вонгом. Телеканал не уточняет, является ли это собственным решением Уолтца и Вонга или их подтолкнули к отставке.

В то же время Fox News утверждает, что Уолтц и Вонг уже лишились своих должностей.

В марте Майкл Уолтц попал в скандал после того, как по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники в сфере нацбезопасности обсуждали удары США по Йемену.

После этого Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, а в СМИ сообщалось об обсуждении его дальнейшей судьбы. Но публично президент США выразил поддержку своему советнику по нацбезопасности, назвав его "хорошим человеком", который "извлек урок" из ситуации.

Заместитель Уолтца, Алекс Вонг, работал в первой администрации Трампа заместителем спецпредставителя по вопросам Северной Кореи, а также заместителем помощника госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Государственном департаменте.

В случае, если Майкл Уолтц действительно потеряет должность, это станет первой отставкой топ-чиновника администрации президента США.

СМИ ранее сообщили, что команда Волца создала целую сеть чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.