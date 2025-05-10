СМИ: будущие поставки оружия Украине от Германии будут засекречены

Германия значительно ограничит информацию о том, какое оружие она поставляет Украине, после трех лет широкой прозрачности.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на правительственные источники, передает "Европейская правда".

Как утверждают немецкие правительственные источники, новое правительство страны "значительно ограничит информацию о поставках вооружения в будущем".

Главная цель – "не дать агрессору военного преимущества в войне в Украине".

Отмечается, что ограничение публичных дебатов о поставках вооружения является частью "тактики ведения войны".

Как в будущем будет информироваться Бундестаг о поставках оружия, пока не сообщается.

Отметим, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии еще до того, как официально пришли к власти, в коалиционном соглашении подтвердили, что продолжат поддержку Украины.

В середине апреля правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую передало Украине – в частности, в него вошли средства противовоздушной обороны, боеприпасы и дроны.