Нова коаліція Німеччини обіцяє підтримку України зброєю та у вступі до НАТО

Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини в коаліційній угоді підтвердили, що продовжуватимуть підтримку України.

З текстом документа ознайомилась "Європейська правда".

Три партії майбутньої коаліції ФРН відзначають, що загарбницька війна Росії проти України "також загрожує нашій безпеці", а РФ – це "найбільша і найбезпосередніша загроза" їй.

"Ми підтримуємо Україну, яка також захищає нашу свободу і принципи порядку, заснованого на правилах, і віддані справедливому миру, досягнутому шляхом спільних переговорів з Україною", – ідеться в коаліційній угоді.

ХДС/ХСС і СДПН також обіцяють Україні "всебічну підтримку, щоб вона могла ефективно захищатися від російського агресора і відстоювати свою позицію на переговорах".

"Україна як сильна, демократична і суверенна держава, яка самостійно визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою, має центральне значення для нашої власної безпеки", – зазначається в документі.

"Тому ми будемо суттєво посилювати і надійно продовжувати нашу військову, цивільну і політичну підтримку України разом з нашими партнерами", – додається там.

Окремо зазначається, що така підтримка має призвести до "досягнення справжнього та сталого миру, в якому Україна діятиме з позиції сили та на рівних", і такий мир передбачає "гарантії матеріальної та політичної безпеки для суверенної України".

"Ми підтримуємо перспективу вступу України до НАТО, яка була підтверджена на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для адекватного переслідування та покарання за злочин агресії проти України", – зазначається в угоді.

Раніше в середу ХДС/ХСС і СДПН оголосили про погодження коаліційної угоди. Вона ще має бути обговорена окремо кожною з партій коаліції, й тільки після їхнього схвалення можливе офіційне формування нового уряду.

Фрідріха Мерца можуть затвердити канцлером Німеччини на початку травня.

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