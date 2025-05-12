13 мая министры ЕС рассмотрят "карательные, финансовые и экономические санкции" против России

Во время заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов (ЭкоФин) 13 мая в Брюсселе министры экономики и финансов государств Европейского Союза заслушают экспертный отчет о финансировании экономики войны в России для лучшего формирования карательных, финансовых и экономических санкций против РФ при подготовке 17-го пакета санкций.

Об этом говорится в письме-приглашении на заседание ЭкоФина, подписанном министром финансов Польши, которая сейчас председательствует в ЕС, Анджеем Доманским, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Министры экономики и финансов Евросоюза ознакомятся с аналитическим отчетом об экономике России и особенностях финансирования Россией войны против Украины, чтобы разработать карательные, финансовые и экономические санкции против РФ.

"Мы стремимся проанализировать реальное состояние российской экономики, которое существенно отличается от нарратива, продвигаемого российской пропагандой. Мы пригласили господина Торбьерна Беккера, директора Стокгольмского института переходной экономики (SITE), представить подробный отчет об экономической реальности России. Отчет сосредотачивается на том, как финансируется российская экономика войны и как развиваются другие сектора в этой экономической среде", – написал Анджей Доманский.

"Эта дискуссия позволит нам лучше сформировать карательные, финансовые и экономические санкции против России, поскольку мы готовимся к принятию 17-го пакета санкций", – уточнил он.

Также министры экономики и финансов Евросоюза рассмотрят финансирование оборонных инициатив Еврокомиссии, в частности инструмента SAFE, который предлагает до 150 млрд евро кредитов на увеличение инвестиций в оборону.

6 мая представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредотачивается на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС и США обсуждали возможность резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия, предложенного Украиной и ее союзниками безусловного прекращения огня на 30 дней.