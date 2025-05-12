В Польше разоблачили нескольких нарушителей санкций против РФ и Беларуси

В Польше три человека оказались за решеткой в связи с игнорированием санкций ЕС, введенных против России и Беларуси.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Представители налоговой службы в Мазовецком воеводстве разоблачили трех человек, которые вопреки европейским санкциям импортировали древесину из Беларуси и России. Задержанным предъявили обвинения и приняли решение об аресте на три месяца.

Согласно выводам расследования, одна из польских компаний импортирует белорусскую фанеру из березы обходными путями через Казахстан, таким образом минуя санкции. В рамках расследования проводили обыски в офисах и на складах указанной компании и в домах трех подозреваемых.

Напомним, 13 мая министры финансов ЕС обсудят детали 17-го санкционного пакета против России, который сейчас готовят европейские страны.

На выходных лидеры "коалиции решительных", находясь в Киеве, заявили о готовности резко усилить санкции против РФ, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня с 12 мая.