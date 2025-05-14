Источник: послы ЕС одобрили 17-й пакет санкций против России

В среду, 14 мая, послы Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на слова дипломата одного из ключевых государств ЕС, который осведомлен о ходе заседания.

Как отметил дипломат, санкции охватывают, в частности, "теневой флот" России – под ограничения попали почти 200 судов, включая нефтяные танкеры.

Также ЕС одобрил введение санкций против около 30 новых компаний, причастных к обходу санкций (особенно в отношении товаров двойного назначения).

По словам дипломата, ЕС одобрил также 75 новых индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Кроме этого, послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридное вмешательство по всему миру и распространение химического оружия.

Отметим, 17-й пакет санкций против России должны утвердить во время Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

Напомним, что 6 мая представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредоточен на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

Также писали, что Европейская комиссия собирается продолжать санкционное давление на Россию, поэтому после того, как будет утвержден 17-й пакет санкций, начнетсяработа над 18-м пакетом санкций Евросоюза против РФ.