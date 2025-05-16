Рубио: все члены НАТО согласятся тратить 5% ВВП на оборону до саммита в июне

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что все члены НАТО согласятся с целью тратить 5% ВВП на оборону в течение следующего десятилетия до саммита НАТО, который состоится в июне.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, США после прихода к власти Дональда Трампа требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до минимум 5% ВВП.

"Мы направляемся на саммит через шесть недель, где практически каждая страна-член НАТО будет на уровне или выше 2%. Многие достигнут более 4%, и все согласятся с целью достичь 5% в течение следующего десятилетия", – подчеркнул Рубио.

Саммит НАТО состоится в Нидерландах 24–25 июня.

Напомним, по данным СМИ, НАТО разрабатывает план, чтобы выполнить требования Трампа о 5% ВВП на оборону.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены НАТО не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, который поддержал требование Трампа к странам-членам НАТО тратить 5% своего ВВП на оборону.

С аналогичным заявлением выступили и во Франции – министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро заявил, что расходы на оборону в размере 5% от ВВП являются достижимым показателем для Франции, которая в настоящее время тратит на военные нужды около 2% своего ВВП.