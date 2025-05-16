Союзники Украины рассмотрят на саммите в Албании введение новых санкций против главы Кремля Владимира Путина после того, как он не явился на ожидаемые переговоры в Турции между Киевом и Москвой – речь может идти о карательных пошлинах на импорт из России.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

В пятницу, 16 мая, в столице Албании – Тиране – встречаются премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.

Собеседники утверждают, что на неформальном саммите Европейского политического сообщества главной темой будет резкое усиление санкций против Москвы.

Два европейских собеседника сообщили, что в настоящее время обсуждаются карательные пошлины на импорт из России. ЕС уже ввел значительные санкции после полномасштабного вторжения в 2022 году, но до сих пор воздерживался от полного торгового эмбарго против РФ.

Как отмечает издание, перед началом переговоров между Украиной и Россией в четверг, 15 мая, которые не состоялись, один из чиновников Великобритании предупредил: если встреча не будет результативной, разговор перейдет к теме санкций.

"Президент Путин прячется", – заявил один из советников Макрона еще до официального подтверждения со стороны Кремля об неучастии главы Кремля в переговорах.

По словам чиновника ЕС, новые санкции также вдохновлены идеей американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предложил ввести пошлины в размере 500% на российский экспорт, если Путин не прекратит агрессию против Украины.

"Мы черпаем вдохновение из масштабов этого предложения", – добавил он.

13 мая СМИ писали, что европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины с главой Кремля в Турции, прежде чем переходить к новым санкциям.

15 мая в Турции ожидали переговоров между Украиной и Россией. Президент Зеленский отправился в Анкару, ожидая прибытия Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским. Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.