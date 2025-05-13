СМИ: ЕС ждет встречу Зеленского с Путиным, прежде чем давить на США насчет санкций

Европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным в Турции, прежде чем давить на США с целью объявления новых санкций против Москвы.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники, пишет "Европейская правда".

Собеседники утверждают, что по результатам переговоров между американскими и европейскими чиновниками в понедельник, 12 мая, стало ясно, что американская сторона хочет дать возможность для проведения переговоров между Россией и Украиной в четверг, 15 мая, прежде чем усиливать давление на Путина.

По их словам, если глава Кремля откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры призовут американского президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу о введении санкций против Москвы.

Также, как отметили собеседники, во время переговоров между американскими и европейскими чиновниками в понедельник, 12 мая, американская сторона не дала четкого ответа, готова ли она ввести санкции против России, если атаки продолжатся на этой неделе, и что она будет делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаковать Украину.

Как известно, Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Впоследствии Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после этого американский президент заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.

А в ЕС, в свою очередь, рассматривают возможность ввести санкции против консорциума, который оперирует газопроводом "Северный поток-2", в случае, если Россия не начнет прекращение огня в запланированный ранее срок.