Посол ЕС после рекордной атаки дронов по Украине: Россия понимает только язык силы

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила масштабную российскую атаку беспилотников в ночь на 18 мая.

Об этом она написала на Х, сообщает "Европейская правда".

Матернова подчеркнула, что Россия продолжает свои безжалостные атаки, при этом "притворяясь, что занимается дипломатией".

"По всей Украине слышны громкие взрывы. В Киевской области в своем доме погибла женщина. Россия понимает только язык силы", – добавила она, распространив видео последствий атаки.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на воскресенье Россия атаковала Украину 273 ударными беспилотниками, что стало рекордом с начала российского полномасштабного вторжения.

В результате российской атаки в Обуховском районе Киевской области погибла женщина, ранения получили три человека, среди которых ребенок.