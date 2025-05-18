Посол ЄС після рекордної атаки дронів по Україні: Росія розуміє тільки мову сили

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила масштабну російську атаку безпілотників у ніч проти 18 травня.

Про це вона написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

Матернова наголосила, що Росія продовжує свої безжальні атаки, при цьому "вдаючи, що займається дипломатією".

"По всій Україні чути гучні вибухи. На Київщині у своєму будинку загинула жінка. Росія розуміє тільки мову сили", – додала вона, поширивши відео наслідків атаки.

За даними Повітряних сил України, у ніч проти неділі Росія атакувала Україну 273 ударними безпілотниками, що стало рекордом з початку російського повномасштабного вторгнення.

Унаслідок російської атаки в Обухівському районі Київської області загинула жінка, поранення отримали троє людей, серед яких дитина.