Выборы в Польше: между двумя ключевыми кандидатами сохраняется минимальный отрыв

Национальная избирательная комиссия Польши объявила результаты президентских выборов по данным с 99,99% избирательных участков: во второй тур выходят мэр Варшавы Рафал Тшасковский вместе с директором Института национальной памяти Каролем Навроцким.

Эти данные приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Сейчас осталось подсчитать голоса из отдельных комиссий в двух воеводствах: Поморском (99,48%) и Мазовецком (99,95%).

Согласно официальным данным, Тшасковский побеждает в первом туре с результатом 31,2% голосов. Однако его отрыв от Навроцкого (29,7%) является минимальным.

Кандидат от антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен получает 14,8% голосов.

Это означает, что Тшасковский и Навроцкий встретятся во втором туре, который состоится 1 июня.

Данные со 100% участков за рубежом показывают, что там победил Рафал Тшаскофский – 36,82% голосов, на втором месте оказался Менцен – 16,58%, Кароль Навроцкий получил 16,07% голосов за рубежом.

В двух крупнейших округах – в США и Канаде – победил Кароль Навроцкий. В странах Западной Европы победителем является Рафал Тшасковский.

Ориентировочная явка составила 66,8%. Если эти данные подтвердятся, это будет самый высокий результат по явке в первом туре президентских выборов с 1990 года. Лучший результат был зафиксирован только дважды во втором туре: в 1995 году (68,23%) и 2020 году (68,18%).

Окончательные результаты первого тура Национальная избирательная комиссия должна обнародовать в понедельник или вторник.

Об избирательной компании в Польше и последних неделях перед первым туром можно почитать в статье Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины

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