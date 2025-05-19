Венс снова намекает на возможный выход США из переговоров по войне в Украине

Вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя предстоящий телефонный разговор между лидерами США и России, затронул возможность выхода Вашингтона из переговорного процесса, если он не принесет результатов.

Его слова цитирует NBC News, сообщает "Европейская правда".

По словам Венса, Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Путиным спросит его, действительно ли тот настроен на достижение мира в Украине.

"Переговоры продолжаются уже некоторое время. Мы понимаем, что у нас есть своего рода тупик. И я думаю, что президент скажет Путину: "Послушайте, вы серьезно? Вы действительно этого хотите?" – перечислил он.

Американский вице-президент добавил, что США "более чем готовы выйти" из мирного урегулирования войны между Украиной и Россией, поскольку "не собираются терять время" и хотят "видеть результаты".

Венс также отметил, что не уверен, есть ли у Владимира Путина стратегия для "завершения войны", и хотя Трамп готов работать над укреплением доверия между Россией и Западом, "для танго нужно двое".

"Мы попробуем положить этому (войне в Украине. – Ред.) конец, но если не сможем, то в конце концов скажем: "Знаете что? Стоило попробовать, но мы больше этого не будем делать", – сказал Венс.

Достижение "мирного соглашения" в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. В то же время он в последние недели признал, что эта цель оказалась гораздо сложнее, чем считалось.

Как известно, президент США анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, после чего позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф ожидает, что разговор президента США с главой Кремля будет "очень успешным".