У Трампа ожидают "очень успешного" разговора с Путиным в понедельник

Специальный посланник президента США Стивен Виткофф считает, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина 18 мая станет "важным днем" для разрешения войны РФ против Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала ABC, сообщает "Европейская правда".

Виткофф заявил, что разговор американского президента с Путиным "разрешит определенные недоразумения и приведет нас туда, куда мы должны прийти".

"И я думаю, что это будет очень успешный звонок", – добавил он.

Посланник Трампа отказался комментировать отказ хозяина Кремля приехать на переговоры в Стамбул, но подчеркнул, что верит в успешный разговор лидеров США и России.

"Они (Трамп и Путин. – Ред.) знают друг друга. Президент решительно настроен достичь чего-то в этом вопросе. И... если он не сможет этого сделать, то никто не сможет", – считает Виткофф.

Он отдельно отметил, что целью США является "сузить широкую пропасть между сторонами", и "я думаю, что в определенной степени нам это удалось".

"В определенной степени каждая сторона отстаивает свою позицию. И я думаю, что понедельник будет важным днем для определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры", – подытожил посланник.

Накануне президент США анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, после чего позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп также убежден, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.